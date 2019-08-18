كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| نظرة داخل “بوابة إلى الفضاء” التابعة لـ “Virgin Galactic”

متابعة-سنيار: كشفت شركة فيرجن جالاكتيك النقاب عن ميناءها الفضائي الجديد في صحراء نيو مكسيكو.

كشفت شركة الفضاء التي أسسها ريتشارد برانسون عن النظرة الأولى للمرفق صباح يوم الخميس، حيث عرضت التصميم الجديد المستقبلي للمبنى الذي كان سابقا حظيرة فارغة، حيث ستقود عمليات الطيران التجارية قريبا.

يحتوي المبنى المستقبلي على مستويين: التحكم في المهمة، ومنطقة إعداد للطيارين وصالة للدفع للعملاء وأصدقائهم وعائلاتهم.

هناك أيضا مساحة خلف بابين انزلاقيين كبيرين يمكنهما استيعاب طائرتين من شركة Virgin Galactic وأسطول من سفن الصواريخ يمكنها استيعاب ستة ركاب.

قام الملياردير ريتشارد برانسون، مؤسس شركة فيرجن جالاكتيك، وحاكم نيومكسيكو السابق بيل ريتشاردسون، وهو ديمقراطي، بوضع خطة الميناء الفضائي قبل 15 عاما.

كانت هناك تأخيرات في البناء وتجاوزات في التكاليف، واستغرق تطوير سفينة فيرجن جالاكتيك أيضا وقتًا أطول من المتوقع وتعرضت لانتكاسة كبيرة عندما تحطمت أول مركبة تجريبية خلال رحلة تجريبية عام 2014، مما أدى إلى مقتل مساعد الطيار.

اقترح النقاد أن هذا المشروع كان غير عملي، لكن المؤيدين جادلوا بأنه، مثل أي مشروع مبتكر، سيكون هناك دروس صعبة ومكلفة في بعض الأحيان، وأخيراً تقدم الشركة للجمهور لمحة عامة عن عملها.

وفقا للشركة، فإن التصميم مستوحى من رحلة العميل، من جذوره على الأرض إلى تحوله كرائد فضاء.

غرفة المعيشة، على سبيل المثال، سميت Gaia تكريما للتجسيد الأسطوري للأم الأرض.

“تصميم التربة والأثاث والتخطيطات يعزز التفاعل الاجتماعي والخطاب البشري – شعور بالتضامن والوحدة” ، كما تقول الشركة.

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“ستعمل بوابة رقمية تفاعلية مرتفعة على تعزيز تجربة البدء لرواد المستقبل وأصدقائهم وعائلاتهم أثناء مغادرتهم لمركبة Spaceport إلى VSS Unity يوم الرحلة.”

وتضيف الشركة: “سيوفر التصميم المستند إلى الأرض الترحيب المناسب لرواد الفضاء الذين تخرجوا حديثا والذين عادوا من الفضاء بتقدير وفهم جديد لكوكبنا”.

أعلنت شركة فيرجن جالاكتيك على وسائل التواصل الاجتماعي في وقت سابق من هذا الأسبوع أن طائرة ركابها هبطت في نيو مكسيكو وأن قاعدة عملياتها الرئيسية أصبحت الآن في ميناء الفضاء.

وقال برانسون إن جناح سفينة الصواريخ القادمة للشركة قد انتهى وأن هناك خططا لامتلاك عدة سفن.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة فيرجن جالاكتيك جورج وايتسايد إنه بمجرد انتهاء الرحلات التجريبية، يمكن أن تبدأ العمليات التجارية.

وقالت الشركة أن حوالي 600 شخص قد حجزوا مقعد، وتكلف التذاكر 250،000 دولار.