Google Assistant يتيح لك الآن تعيين تذكيرات لأفراد عائلتك أو زملائك في المنزل

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة جوجل بإضافة ميزة أنيقة جديدة إلى مساعدها الرقمي Google Assistant، وهي القدرة على تعيين تذكيرات لأشخاص آخرين، مثل أحد أفراد الأسرة أو أحد الزملاء في المنزل. الشيء الإيجابي في هذه الميزة هي أنها ستتيح لك التعاون بشكل أفضل مع أفراد العائلة أو زملاء المنزل، سواء كنت في المنزل أو أثناء التنقل.

الشيء السلبي في هذه الميزة هو أن أقاربك المزعجين سيحصلون الآن على وسيلة جديدة لدفعك للقيام بالمزيد من الأمور. ومرة أخرى، ضع في إعتبارك أنه يمكنك إرسال واستقبال التذكيرات فقط من وإلى الأشخاص الموجودين في مجموعة جوجل العائلية الخاصة بك أو من الأشخاص الذين يمتلكون حسابات مرتبطة بنفس الشاشة الذكية أو مكبر الصوت الذكي. لذا، على الأقل، ستكون في مأمن من الأقارب البعيدين. إذا كان هؤلاء الأقارب جزءًا من مجموعة جوجل العائلية الخاصة بك لسبب ما، فإن الخبر السار هو أنه من السهل منع أي شخص من إرسال التذكيرات إليك عبر إعدادات Google Assistant.

Advertisements

سيتم إطلاق هذه الميزة الجديدة خلال الأسابيع القليلة المقبلة في كل من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وأستراليا على الشاشات الذكية ومكبرات الصوت الذكية والهواتف. وستصل هذه الميزة بشكل مسبق مع الشاشة الذكية Nest Hub Max عندما يتم إصدارها في خريف هذا العام.

إعداد التذكيرات هي عملية بسيطة للغاية، فكل ما عليك قوله هو ” مرحبًا جوجل، ذكر أحمد بإخراج المهملات في الساعة الثامنة مساءً ” بإحدى اللغات المدعومة، وهذا بالفعل ما سيقوم به المساعد الرقمي Google Assistant. في هذا المثال، سيتلقى أحمد أولاً إشعارًا بأنه تم إنشاء تذكير له، ثم سيتم تذكيره في الوقت المحدد الذي طلبت فيه ذلك. يمكنك حتى التحقق من جميع التذكيرات التي قمت بتعيينها لشخص معين. هذه الميزة تعمل أيضًا مع التذكيرات التي تستند على الموقع. لذا يمكنك أيضًا قول شيء مثل ” مرحبًا جوجل، ذكر أحمد بشراء البقالة عندما يصل إلى السوبر ماركت “.