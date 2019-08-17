شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طالبة بريطانية تنجح فى إعادة تركيب 3D لوجه سيدة من العصر الحديدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجحت كارين فليمنج، طالبة جامعية بريطانية، من إعادة تركيب وترتيب تفاصيل ثلاثية الأبعاد 3D من الشمع، لوجه سيدة كاهنة توفيت خلال الفترة ما بين عامى 55 قبل الميلاد و400 بعد الميلاد.

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ووفقا لـRT فإن الطالبة كارين تدرس الماجستير فى مجال الأدلة الجنائية وتحديد الوجه، فى جامعة مدينة دندى الاسكتلندية، وتم العثور على بقايا رفات السيدة فى عام 1833، وتم حفظها فى متحف التشريح بجامعة إدنبرة.

ووفقا للموقع فإن هذه السيدة من أصل كلتى (Celtae) من جزيرة لويس، وتم إطلاق اسم هيلدا عليها وعاشت حوالى 60 عاما، ووفقا لمعايير ذلك الزمن كانت تعتبر امرأة طويلة العمر، لأن متوسط عمر النساء فى تلك الحقبة كان 31 عاما.

ويقول العلماء إن هيلدا تمكنت من العيش كل هذه الفترة، لأنها على الأغلب كانت من الطبقات الميسورة، ومع حلول وقت وفاتها، كانت قد فقدت كل أسنانها، ولكن بشكل عام لا يوجد إلا اختلاف بسيط فى شكلها عن أشكال البشر فى عصرنا هذا.