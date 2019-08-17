شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لجعله صالحا للسكن.. إيلون ماسك يرغب فى ضرب المريخ بسلاح نووى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كثير ما اشتهر إيلون ماسك، عملاق التكنولوجيا والرئيس التنفيذى لشركة SpaceX، بالجنون بشأن أفكاره، ولعل من بين الأكثر جنونا هو نشر فكرة تفجير كوكب المريخ بالنووى من أجل جعله صالحا للسكن.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية ففى تغريدة هذا الأسبوع كرر ماسك دعوات تفجير المريخ، فعلى الرغم من أن الفكرة قد تكون متكررة، إلا أن هذه التغريدة هي عبارة عن إعادة تجميع لفكرة دافع عنها ماسك فى الماضى تقترح استخدام سلاح نووى لتدوير الكوكب الأحمر للسكن البشرى.

فقد افترض ماسك أنه من خلال تفجير القنابل النووية على كلا قطبى الكوكب، سيتم إطلاق ما يكفى من ثانى أكسيد الكربون المحبوس فى احتياطيات مجمدة تحت سطح الكوكب، لتدفئة الغلاف الجوى والمساعدة في تقريبه من مثيله على الأرض.

ويقول ماسك إن الأجواء المتغيرة جذريًا ستسمح للبشر بالعيش واستعمار المريخ دون استخدام أنظمة الدعم أو الموائل المعزولة، وذلك من الناحية النظرية.

كما أن فعالية استخدام القنابل النووية لإطلاق ثانى أكسيد الكربون أثارت انتقادات من المجتمع العلمي بشكل كبير، حيث يقول الباحثون إن جو المريخ أقل بكثير من الاحتفاظ بأى من ثانى أكسيد الكربون الذي سيتم إطلاقه عبر العملية، وعلى الرغم من ذلك استمر ماسك في الترويج للفكرة.