تكنولوجيا: رصد مواصفات هاتف هواوي P smart Pro قبل الإعلان الرسمي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - في أحدث التسريبات المصورة التي كشف عنها في قاعدة بيانات Android Enterprise، ظهرت مواصفات هاتف هواوي من الفئة المتوسطة P smart Pro.

ينطلق هاتف Huawei P smart Pro خلال الفترة القادمة بذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام، مع سعة تخزين 64 جيجا بايت، كما يضم الهاتف مستشعر للبصمة.

أيضاً تقدم هواوي P smart Pro بحجم شاشة 6.5 إنش، كما يدعم الهاتف رقاقة معالج Kirin 810، وهي ترقية في هذا الإصدار، حيث جاء الإصدار الأصلي P smart برقاقة معالج Kirin 659.

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كما يظهر الهاتف بإطار علوي نحيف، لذا من المتوقع أن تقدم هواوي هاتف P smart Pro بكاميرة سيلفي منبثقة من الجزء العلوي للهاتف، بنفس تصميم الكاميرة في هاتفي Honor 9X وHonor 9X Pro.

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