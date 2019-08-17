شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فى مثل هذا اليوم.. العالم "أساف هول" يكتشف قمر المريخ "فوبوس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمر الأيام على اكتشافات الفضاء الكبيرة ولعل من أبرزها اكتشاف قمر المريخ "فوبوس" فى مثل هذا اليوم 17 أغسطس ولكن منذ سنوات عديدة، فى عام 1877، اكتشف عالم الفلك الأمريكي "أساف هول" هذا القمر.

ووفقا لما ذكره موقع "Space" الأمريكى، كان هول يعمل في المرصد البحري الأمريكي في واشنطن، وينظر من خلال تلسكوب بحجم 26 بوصة، والذي كان فى ذلك الوقت الأكبر في العالم، عندما رصد القمر لأول مرة.



اقمار المريخ

كما أنه قبل هذا اليوم بستة أيام، اكتشف قمرًا أصغر آخر وصفه لأول مرة بأنه نجم خافت بالقرب من المريخ، ولكن بعد ذلك تبين أنه قمر آخر للمريخ تم تسميته بديموس، وقد تم الإعلان عن الاكتشافات الاثنين في اليوم التالي في 18 أغسطس 1877.