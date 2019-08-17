شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: وكالة الطاقة الذرية تتعاون مع الفاو لتطوير الزراعة بالتقنيات النووية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية نجاح البرنامج المشترك، الذى تنفذه بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، للاستفادة من التقنيات النووية فى تطوير الزراعة.

وقالت مصادر فى الوكالة الدولية - من مقرها فى العاصمة النمساوية (فيينا) اليوم السبت - "إن البرنامج المشترك بين منظمة الأغذية والزراعة والوكالة الدولية للطاقة الذرية لاستخدام التقنيات النووية فى الأغذية والزراعة ساهم فى تحقيق طفرات إنتاجية فى نحو ألفى صنف من المحاصيل الزراعية فى دول آسيا والمحيط الهادئ".

وأشارت إلى استمرار التعاون والتنسيق بين وكالة الطاقة الذرية و(الفاو) من أجل البناء على هذه الطفرات الزراعية الناجحة وتوسيع النتائج الممتازة التى تحققت بالفعل، لافتة إلى أنه فى ظل النمو السكانى العالمى السريع لاسيما فى دول آسيا والمحيط الهادئ يستفيد المزارعون من التقنيات النووية فى تطوير أصناف محاصيل جديدة وتلبية احتياجات المزارعين وزيادة المحاصيل وإنتاج نباتات عالية الجودة يمكنها مقاومة كل من الأمراض وتغير المناخ.

ونوهت المصادر بأن التقنيات النووية حققت مساهمات واسعة فى قطاع الزراعة بالصين، خاصة فى تطوير زراعة وإنتاج القمح، موضحة أن الهدف النهائى هو ضمان الأمن الغذائى وتحسين سبل العيش من خلال تعزيز التعاون الإقليمى وتبادل المعرفة والتكنولوجيا والخبرات.