شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه تطبيق Microsoft Your Phone وما هى أبرز مميزاته؟ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد إيقاف مايكروسوفت لنظام تشغيل الهواتف التابع لها "ويندوز فون"، قررت طرح تطبيق Your Phone لربط الهواتف الذكية بنظام ويندوز 10 والذى يوفر للمستخدمين الكثير من المميزات.
هو تطبيق يتح للمستخدمين توصيل هواتفهم الذكية بأجهزة الكمبيوتر التى تعمل بنظام ويندوز 10، بدون الحاجة لتطبيقات الطرف الثالث، حيث تجرى عملية التوصيل من خلال الإنترنت، فيما يتيح التطبيق للمستخدمين القدرة على معرفة إشعارات الهاتف والتحكم بها، والاطلاع على الرسائل النصية والرد عليها ومشاهدة الصور المتواجدة على الهاتف ونسخها إلى أجهزة ويندوز 10 بكل سهولة، فضلا عن عرض كافة الإشعارات والرسائل الواردة للهاتف ضمن إشعارات ويندوز 10.
مميزات Your Phone
يتيح التطبيق للمستخدمين أيضا ميزة Screen Mirroring لهواتف اندرويد لمشاركة الشاشة، حيث يكمن لمستخدمى التطبيق تشغيل شاشة هواتفهم على أجهزتهم العاملة بويندوز 10 وكذلك تشغيل تطبيقات الاندرويد مباشرة.
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