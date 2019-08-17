شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 6 معلومات لا تعرفها عن صاروخ ناسا لإعادة البشر للقمر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مسؤول كبير في ناسا : "إن الصاروخ المتوقع تشغيله في المهمة التالية إلى القمر قد اكتمل بنسبة 90٪"، وفيما يلى نعرض مجموعة من المعلومات عنه كما يلى:
- تأتى المرحلة الأساسية بطول 212 قدمًا (65 مترًا).
- تتكون هذه المرحلة من خزانين يعملان بالوقود السائل وأربعة محركات RS-25.
- من المنتظر في الأشهر المقبلة ربط قسم المحرك ببقية القسم الأساسي.
- سيتم بتشغيل رحلة اختبار Artemis 1 في عام 2020
- من المنتظر أن يحمل الصاروخ كبسولة "أوريون " بدون طاقم في حلقة مزدوجة حول القمر خلال 25 يومًا من الرحلة.
- من المتوقع أن تحمل البعثات المستقبلية رواد فضاء أمريكيين بما في ذلك أول رائدة فضاء تصل إلى القمر.
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