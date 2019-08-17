شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: يوليو كان هو الشهر الأكثر سخونة على الإطلاق بالنسبة للأرض والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كان شهر يوليو هو أكثر الشهور حرارة على سطح الأرض منذ أن بدأت السجلات في عام 1880.
ونقلاً عن موقع " انجادجيت" العلمي، قالت الإدارة الوطنية الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA)مؤخرا، أن درجة حرارة الكوكب كانت 0.95 درجة مئوية (1.71 درجة فهرنهايت) خلال يوليو، فهو الشهر الأكثر حرارة من متوسط القرن العشرين لهذا الشهر.
وقد ذكرت عدة دول أوروبية بما فيها فرنسا وبلجيكا وألمانيا أن شهر يوليو حطم سجلات درجات الحرارة الوطنية السابقة، حيث سجلت قرية ماركوسفينسا السويدية الصغيرة 34.8 درجة مئوية (94.6 فهرنهايت)، وهي أعلى درجة حرارة تقاس شمال الدائرة القطبية الشمالية، مما أدى إلى ذوبان الجليد في مضيق بيرينغ بين روسيا وألاسكا.
كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: تقرير: يوليو كان هو الشهر الأكثر سخونة على الإطلاق بالنسبة للأرض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.