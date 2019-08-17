تكنولوجيا: هاتف Palm المميز بحجم 3.3 إنش متوفر الآن في نسخة مفتوحة بسعر 349 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - جاء هاتف Palm من TCL بشاشة بخاصية اللمس وحجم 3.3 إنش مع نظام تشغيل الأندوريد، والذي توفر في البداية في نسخة مغلقة حصرياً في Verizon، واليوم ينطلق الهاتف في نسخة مفتوحة بسعر 349 دولار.

ولقد بدأت الشركة في شهر يونيو الماضي في تلقي طلبات الحجز المسبق للهاتف عبر Big Red، واليوم يتوفر هاتف Palm للبيع، والذي يعد أصغر الهواتف الذكية في العالم.

كما يتوفر هاتف Palm باثنان من الإختيارات في الألوان هما الذهبي والتيتانيوم، كما يأتي الهاتف بدقة عرض 720 بيكسل، ويدعم الهاتف رقاقة معالج Snapdragon 435، مع ذاكرة عشوائية 3 جيجا بايت رام، مع سعة تخزين 32 جيجا بايت، كما يدعم التخزين الخارجي.

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أيضاً يتميز هاتف Palm بكاميرة خلفية بدقة 12 ميجا بيكسل، مع كاميرة سيلفي بدقة 8 ميجا بيكسل، كما يضم الهاتف بطارية بقدرة 800 mAh، ويعمل بنظام تشغيل Android 8.1 Oreo.

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