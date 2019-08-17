تكنولوجيا: ابل تستعد لإطلاق ساعتها الذكية Series 5 في خريف هذا العام

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - في تقرير نشر مؤخراً من المحلل Ming-Chi Kuo أشار إلى خطط ابل للإعلان عن الإصدار الجديد من ساعتها الذكية Series 5 في خريف هذا العام.

يقدم المحلل Ming-Chi Kuo غالباً تفاصيل حول مواصفات إصدارات ابل المرتقبة من هواتف الأيفون وأجهزة الآيباد، أو خطط الشركة المستقبلية للبرمجيات، وفي أحدث تقرير أختص المحلل Ming-Chi Kuo ساعة Series 5 بتفاصيل جديدة حول موعد إطلاقها رسمياً.

وتعد هذه أول التفاصيل التي جاءت حول ساعة Series 5، حيث لم يتم الكشف عن أي تسريبات حول مواصفات الساعة الذكية حتى الآن، أيضاً وفقاً لتقرير Ming-Chi Kuo فمن المتوقع أن نشهد الإعلان عن الساعة خلال فعاليات مؤتمر iPhone 11 الذي يقام في 10 من سبتمبر تقريباً.

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ومن المقرر أن تأتي ساعة Watch Series 5 والإصدارات اللاحقة بشاشات تم توريدها من JDI، التي ستدعم ابل بنسبة 15 إلى 20% من الشاشات خلال 2019، كما تصل نسبة الشاشات التي يتم توريدها في 2021 من 70-80%، من جانب أخر من المتوقع أن تعتمد شركة ابل على LG في توريد نسبة أكبر من شاشات هواتف الأيفون هذا العام.

أيضاً تشير التوقعات إلى أن ساعة ابل Series 5 تأتي هذا العام بنموذج مميز بتصميم من السيراميك، كما تنتقل ابل إلى شاشات بتقنية microLED العام المقبل في ساعة Series 6.

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