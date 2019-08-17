الهاتف Oppo Reno 2 Series يظهر في صورة رسمية، وسيدعم تقنية الشحن السريع VOOC 3.0

فاطمة أيت طالب - دبي - تم رصد هاتف جديد من شركة Oppo يحمل الإسم الرمزي Oppo PCKM70 وهو يحصل على مصادقة هيئة CCC الصينية قبيل الإعلان الرسمي عن سلسلة هواتف Oppo Reno 2 Series. التفاصيل الوحيدة المتوفرة من شهادة المصادقة الممنوحة لهذا الهاتف هي أنه سيدعم تقنية الشحن السريع Oppo VOOC 3.0 التي تشحن بسرعة 20W، وأنه سيدعم شبكات الجيل الخامس 5G.

في وقت سابق من هذا اليوم، تلقينا تأكيدًا رسميًا من شركة Oppo بأن هاتفًا واحدًا على الأقل من تشكيلة Oppo Reno 2 Series سيضم أربع كاميرات في الخلف توفر الكاميرا المقربة فيها تقريبًا قدره ×20. وجدير بالذكر أيضًا أن صفحة الهاتف Oppo Reno 2 Series ظهرت كذلك لفترة وجيزة على الموقع الرسمي لشركة Oppo مما أعطانا فرصة إلقاء نظرة على أول صورة رسمية للهاتف.

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هذه الصورة تؤكد لنا قدوم الهاتف Oppo Reno 2 Series مع أربع كاميرات بوضعية عمودية في الواجهة الخلفية، وكاميرا أمامية منبثقة بتصميم Shark Fin مع العلم بأن التصميم العام للهاتف يشبه إلى حد بعيد تصميم سلسلة هواتف Oppo Reno Series الحالية. وبالإضافة إلى ذلك، فقد قامت شركة Oppo أيضًا بنشر مقطع فيديو يبرز خاصية تثبيت الصورة في هاتف Oppo الجديد. لا يمكننا أن نقول الكثير عن الجودة، ولكن الفيديو يبدو مستقرًا للغاية، وهذا ما يعني بأن الهاتف Oppo Reno 2 Series سيكون مناسبًا لإلتقاط اللقطات السريعة الحركة.

عمومًا، من المتوقع أن يتم إزاحة الستار رسميًا عن سلسلة هواتف Oppo Reno 2 Series في اليوم 28 من شهر أغسطس الجاري في حدث خاص سيُعقد بالعاصمة الهندية، نيودلهي.