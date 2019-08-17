جوجل تُسرب صورة ومواصفات الهاتف Huawei Nova 5T، وسيحصل على شاشة بحجم 5.5 إنش

فاطمة أيت طالب - دبي - تم اليوم رصد هاتف جديد من شركة Huawei يُدعى Huawei nova 5T في موقع Google Entreprise Directory. هذا ليس الهاتف Honor 20 مع إسم مُختلف كما إقترحت الشائعات السابقة، وبدلاً من ذلك، فهو عبارة عن هاتف أصغر مع ذاكرة أكبر.

الهاتف Huawei Nova 5T الجديد يضم شاشة بحجم 5.5 إنش مما يجعله أصغر من الهاتف Honor 20 الذي يضم شاشة بحجم 6.26 إنش، على الرغم من أن كلا الهاتفين يضمان ثقبًا صغيرًا في الجزء الأيسر العلوي من الشاشة من أجل الكاميرا الأمامية، فضلا عن مستشعر بصمات الأصابع في الجانب. وعلاوة على ذلك، فقد علمنا الآن كذلك أن الهاتف Huawei Nova 5T الجديد سيضم 8GB من الذاكرة العشوائية و128GB أو 256GB من الذاكرة الداخلية.

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للآسف، هذه هي جل المعلومات التي عرضتها لنا شركة جوجل في موقعها الرسمي، وهذا ما يعني بأننا لا نزال نجهل عدد الكاميرات التي سيأتي بها هذا الهاتف ودقتها، وتصميم الواجهة الخلفية بصفة عامة. على أي حال، لا يتعين علينا حاليًا سوى أن نترقب ظهور المزيد من المعلومات حول هذا الهاتف على الويب في قادم الأيام والأسابيع، وهذا في حالة إذا لم تقرر شركة Huawei كشف النقاب رسميًا عن الجهاز في الأيام القليلة المقبلة.