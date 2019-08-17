جوجل تُطلق تحديثًا جديدًا لنظام ChromeOS يجلب معه عدة ميزات جديدة وأوضاع جديدة للكاميرا

فاطمة أيت طالب - دبي - أعلنت شركة جوجل عن تحديث آخر لنظام ChromeOS، وهذه المرة قدمت بعض الميزات غير المتوقعة إلى حد ما لأجهزة Chromebook و Google Pixel Slate. تشمل الميزات الرئيسية تصفحًا أفضل لملفات الميديا بين التبويبات والمزيد من أوضاع الصور وطريقة أسهل لإزالة الإشعارات.

تصدر شركة جوجل تحديثات جديدة كل ستة أسابيع، ولكن هذا التحديث جذب إنتباهنا أكثر بسبب الوضعين Portrait Mode و Square Mode. نحن نتفهم أن هناك بعض الأشخاص الذين يلتقطون الصور بإستخدام أجهزتهم اللوحية، بما في ذلك Google Pixel Slate، ولكننا ببساطة لا نستطيع أن نفهم سبب إستخدام شخص ما لجهاز بحجم 12.3 إنش عندما يكون بمقدوره إستخدام الهاتف الذكي لنفس الغرض والحصول على نتائج أفضل.

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تشمل التحسينات التي حصلت عليها ملفات الميديا القدرة على التحكم في جميع مصادر الصوت بطريقة أفضل بحيث أصبح من الممكن التحكم فيها بسهولة بإستخدام أزرار الإيقاف والتقدم والتراجع الواضحة، على غرار ما نقوم به حاليًا على نظام الأندرويد.

أسهل طريقة لتنظيف الإشعارات هي النقر على زر ” مسح الكل ” البسيط الذي كانت تفتقر إليه أنظمة التشغيل الخام من شركة جوجل منذ فترة طويلة. الآن ينضم Chrome OS إلى Android Pie في تبني هذه الميزة التي شقت طريقها إلى أنظمة التشغيل الأخرى منذ فترة طويلة جدًا.