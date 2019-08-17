تسريب بعض المواصفات التقنية الرئيسية لكل من Galaxy M21 و Galaxy M31 و Galaxy M41

فاطمة أيت طالب - دبي - حققت تشكيلة هواتف سامسونج المتوسطة التي تم إطلاقها هذا العام نجاحًا كبيرًا في السوق وستكون بالتأكيد جزءًا من محفظة الشركة في العام 2020. وبالأمس، علمنا بأن سلسلة هواتف Galaxy A Series القادمة في العام المقبل ستحصل على ترقية كبيرة على مستوى الكاميرا، واليوم حان الدور للحصول على بعض المعلومات الهامة حول سلسلة هواتف Galaxy M Series القادمة بدورها في العام المقبل.

لنبدأ مع الهاتف Galaxy M21. لقد كشف لنا تسريب اليوم أن هذا الهاتف سيصل على الأرجح مع المعالج Exynos 9609 المستخدم حاليًا في الهاتفين Motorola One Action و Motorola One Vision، وذاكرة عشوائية بحجم 4GB، فضلا عن كاميرتين في الواجهة الخلفية بدقة 24 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 5 ميغابكسل للكاميرا الثانية المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق.

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أما بالنسبة للهاتف Galaxy M31، فقد كشف لنا تسريب اليوم أنه سيضم المعالج Snapdragon 665، وذاكرة عشوائية بحجم 6GB، فضلا عن ثلاث كاميرات في الواجهة الخلفية بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 12 ميغابكسل للكاميرا الثانية الواسعة الزاوية وبدقة 5 ميغابكسل للكاميرا الثالثة المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق.

أما بخصوص الهاتف Galaxy M41، فهو سيضم في حالة إذا كان التسريب الجديد صحيحًا معالجًا من فئة Exynos 9630، وذاكرة عشوائية بحجم 6GB، فضلا عن ثلاث كاميرات في الواجهة الخلفية بدقة 64 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 12 ميغابكسل للكاميرا الثانية الواسعة الزاوية وبدقة 5 ميغابكسل للكاميرا الثالثة المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق.

وبطبيعة الحال، هذه مجرد تسريبات وشائعات في الوقت الراهن، وبالتالي فإنه لا يزال يتعين علينا الإنتظار لفترة قبل أن نتأكد من صحة هذه المعلومات. وحتى ذلك الحين، يرجى التعامل مع كل ما قيل حتى الآن بأقل قدر من الحماسة.