شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ملايين المستخدمين يسجلون دخول للمواقع بكلمات دخول مسروقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشير البحوث الأمنية من جوجل بأن مجرمى الإنترنت ربما يمكنهم الوصول إلى ملايين من معلومات تسجيل الدخول عبر الإنترنت، إذ قدمت عملاق البحث إضافة "فحص كلمة المرور" لمتصفح الويب Chrome فى فبراير من هذا العام.

وتلك الإضافة تعرض تحذيرًا عند تسجيل الدخول إلى أحد المواقع باستخدام واحد من أكثر من أربعة مليارات من أسماء المستخدمين وكلمات المرور المعروفة بأنها غير آمنة بسبب انتهاك بيانات جهة خارجية.

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ومنذ إطلاق تلك الإضافة، قام أكثر من 650،000 شخص بالتسجيل، وفى الشهر الأول وحده، قامت الخدمة بفحص 21 مليون اسم مستخدم وكلمة مرور،ـ وخلال هذا الشهر الأول، وضع علامة "غير آمنة" على أكثر من 316000 كلمة، ويشير هذا إلى أن ملايين الأشخاص معرضون للخطر.

ووجدت جوجل أنه تم استخدام تفاصيل تسجيل الدخول غير الآمنة عبر الإنترنت لبعض الحسابات المالية والحكومية والبريد الإلكتروني، وكان هذا الخطر أكثر انتشارًا فى مواقع التسوق - حيث يمكن للمستخدمين حفظ تفاصيل بطاقة الائتمان - والمواقع الترفيهية.