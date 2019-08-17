شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تقيم دعوى قضائية ضد شركة ناشئة لانتهاكها حقوق الملكية لنظام iOS والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقامت شركة أبل دعوى قضائية ضد شركة Corellium الناشئة والمتخصصة فى البيئات البرمجية الافتراضية لأنظمة التشغيل والتطبيقات العاملة عليها، حيث تتهم أبل الشركة بأنها نتهكت حقوق الملكية لنظام تشغيل iOS لأيفون وأيباد، مطالبة إياها بإيقاف تعدياتها على النظام، بالإضافة لدفعها تعويضات للخسائر التى أصابت الشركة نتيجة لهذا الأمر.

وبحسب موقع techcrunch الأمريكى، فإن منصة Corellium تتيح توفير بيئة محاكاة لنظام تشغيل iOS بشكل مشابه للأنظمة المبنية على لينوكس والأندوريد، حيث يمكن للمبرمجين والباحثيين الأمنين من خلال هذه المنصة الحصول على بيئة محاكاة مطابقة للأيفون واستخدامها فى تجريب التطبيقات و البحث عن ثغرات أمنية دون الحاجة لأيفون مكسور الحماية للقيام بذلك.

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وتوفر الشركة البيئة الافتراضية لأنظمة التشغيل المختلفة بما فى ذلك iOS عن طريق المتصفح عبر خدمتها السحابية، الأمر الذى يتيح لأى مهتم بهذا المجال الوصول والقيام بتجاربه الخاصة عليها عبر اشتراك مدفوع.

وجاء فى دعوى أبل أن Corellium تقوم بعرض نسخاً افتراضية من منتجاتها والتى تتيح لأى شخص الوصول إليها عبر متصفح الويب، وتعرض خدماتها على شريحة واسعة من أجهزة أبل المنتشرة فى السوق.