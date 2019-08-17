شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك يفتح 5 مقاهى توفر "فحوصات الخصوصية" مجانًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى محاولة منها لمحاربة الاعتقاد السائد بأنها لا تهتم بحماية بيانات مستخدميها، قررت شركة فيس بوك افتتاح عدد من المقاهى الخاصة بها فى بريطانيا، والتى تهدف لتشجيع البريطانيين على إجراء فحوصات بسيطة للخصوصية.

وبحسب موقع metro البريطانى فتخطط شركة فيس بوك لفتح خمسة مقاهى منبثقة فى جميع أنحاء المملكة المتحدة تغرى الزائرين بالحصول على مشروبات مجانية، من أجل المشاركة فى إجراء فحوصات الخصوصية أثناء وجودهم فى المقهى، حيث يحصل الزائرين الذين يملكون حسابات فيس بوك على مشروبات مجانية من قائمة مختارة، ويخضعون لفحوصات الخصوصية البسيطة، الأمر الذى يضمن أن حساباتهم آمنة ومهيئة بالطريقة التى يفضلونها.

وكشف التقرير أن المقهى سيحمل اسم Facebook Café، وسيكون فى لندن داخل Attendant Shoreditch فى شارع Great Eastern، على أن يفتتح يومى 28 و29 أغسطس، فيما كشفت المنصة أن المقهى هو نتيجة استطلاع للرأى أجرى مؤخرًا وذكر أن 27% من سكان لندن لا يعرفون كيفية تخصيص إعدادات خصوصية حسابات التواصل الاجتماعى.

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ويقدم مقهى فيس بوك Facebook Cafe للزوار هذه الأداة ويوجههم من خلال استخدامها، ما يساعدهم على فهم إعدادات الأمان المتاحة لهم.