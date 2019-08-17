شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: انستجرام يختبر أوضاع جديدة للكاميرا والصور.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير حديث أن منصة مشاركة الصور انستجرام تختبر حاليا أوضاع جديدة للتصوير عبر ميزة Boomerang، إضافة إلى مزايا إضافة لمجموعات الصور Layouts ونشرها على "القصص"، حيث بدأت المنصة اختبار توفير المزيد من الخيارات لنشر الصور على القصص عبر ميزة Boomerang وذلك عن طريق إضافة 5 أوضاع جديدة ومختلفة لهذا الميزة.

وبحسب موقع TOI الهندى، فإنها تعمل على إضافة مزايا تطبيق Layout الذى تملكه بشكل منفرد إلى التطبيق الرئيسى، الأمر الذى سيساعد المستخدمين على عمل مجموعات الصور ونشرها مباشرة على القصة فى التطبيق الرئيسى، فيما كشفت الباحثة التقنية "جين مانشون وونج"أن الأوضاع المختلفة لميزة Boomerang تحتوى وضعى “Hold” و “Dynamic”.

كما أوضحت أن انستجرام سيتيح للمستخدمين إمكانية تسجيل مجموعات الصور ونشرها على القصص فى التطبيق الرئيسى بشكل مباشر دون الحاجة لاستخدام تطبيق Layout لعمل مجموعات الصور، لكن فى نفس الوقت لا يزال من غير المعروف ما إذا كانت الشركة ترغب بنقل تطبيق Layout كاملًا إلى التطبيق الرئيسى.

كذلك فإن انستجرام يدر إمكانية مشاركة التعليقات على بعض المنشورات مع الآخرين مثلما الحال مع فيس بوك، إضافة إلى ميزة تتعلق بتصنيف الاشعارات بناءً على عدد الإعجابات، التعليقات، أو المتابعين الجدد.