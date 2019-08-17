شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إتهامات لشركة أبل بإنتهاك 10 براءات إختراع فى كاميرا أيفون المزدوجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواجه شركة أبل حاليا إتهامات جديدة، تتعلق بإنتهاك 10 براءات إختراع تابعة لشركة Corephotonics والتى تتعلق بالكاميرا المزدوجة الموجودة فى هواتف أيفون فى الإصدارات التى جاءت عقب هاتف iPhone 7 Plus، حيث وجهت شركة Corephotonics إتهامات لشركة ابل فى 2017 تؤكد فيها على إنتهاك ابل لبراءة إختراع تابعة لها.

وبحسب موقع phonearena الأمريكى، فتم إقامة دعوى قضائية لاستخدام ابل براءة الإختراع دون ترخيص مسبق فى كلاً من هواتف iPhone 7 Plus و iPhone 8 Plus، إلى جانب تقنية التكبير، إلا أن الشركة عادت من جديد بدعوى قضائية جديدة تتهم أبل خلالها بالتعدى على 10 من براءات إختراع للشركة فى الكاميرا المزدوجة الموجودة فى هواتف iPhone 8 Plus، و iPhone X، و iPhone XS، وiPhone XS Max.



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وتسعى Corephotonics للحصول على أمر قضائى وفرض غرامات على أبل، حيث أشارت Corephotonics فى الدعوى القضائية إلى أن ابل عقدت إجتماع بالفعل للحصول على ترخيص استخدام براءة الإختراع، ثم قامت باستخدام التقنية بالفعل بدون ترخيص فى هاتف iPhone 7 Plus.

وتضم براءات الإختراع التى تم التعدى عليها من شركة أبل، كلا من "تقنية التكبير البصرى فى كاميرا الهاتف، وعدسات telephoto المصغرة، وبرمجيات تدعم جمع الصور التى يتم إلتقاطها بالكاميرات الأمامية والخلفية"