شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تزيل 85 تطبيقا من منصة أندرويد.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أزالت شركة جوجل ما يقارب 85 تطبيقا من متجر "بلاى ستور" التابع لها، وذلك بعدما وجدث باحثى الأمن فى شركة Trend Micro الأمنية العشرات من تطبيقات أندرويد الدعائية المتخفية على شكل تطبيقات لتحرير الصور والألعاب.

وبحسب موقع engadget الأمريكى، فتعرض هذه التطبيقات إعلانات بملئ الشاشة وغير قابلة للتخطى كجزء من مخططها للحصول على الأموال، حيث دمجت البرامج الإعلانية المسماة (AndroidOS_Hidenad.HRXH) فى تطبيقات التصوير والألعاب، وجرى تثبيتها أكثر من 8 ملايين مرة.

وقد استغلت التطبيقات وظائف أندرويد الشائعة لاكتشاف متى يلغى المستخدم قفل الهاتف، الأمر الذى أدى إلى عرض إعلانات متكررة بشكل كبير، وكان من الصعب تخطيها، فيما اكتشف الباحثين أن التطبيقات تحتفظ بسجل عند تثبيتها وتظل معطلة لمدة نصف ساعة تقريبًا، ثم تخفى أيقوناتهم على الشاشة الرئيسية مع استبدالها باختصار، الأمر الذى يجعل من الصعب على المستخدم حذف التطبيق، ليظل التطبيق يعمل على الهاتف.

كذلك فإن هذه التطبيقات تستخدم تقنيات فريدة لتجنب الكشف من خلال سلوك المستخدم، كما أنها تتضمن تعليمات برمجية تتحقق من أنها لا تعرض الإعلانه نفسه بشكل متكرر جدًا، وأوضحت شركة تريند مايكرو: تعرض هذه التطبيقات الإعلانات بوضع ملء الشاشة، وتجبر المستخدم على رؤية الإعلان بأكمله قبل أن يتمكن من إغلاقه أو العودة إلى التطبيق نفسه.