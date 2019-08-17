كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن برلين تختبر أول حافلة ذاتية القيادة في النقل العام

تختبر العاصمة الألمانية برلين اعتبارا من اليوم الجمعة (16 أغسطس/آب 2019) أول حافلة ذاتية القيادة في النقل العام. ومن المقرر أن تجوب الحافلة الصغيرة، التي تحتوي على ستة مقاعد، شوارع حي تيغل البرليني. ولن يحتاج الركاب إلى شراء تذاكر خاصة لركوب الحافلة.

وسيستمر الاختبار حتى نهاية هذا العام بهدف الوقوف على أداء الحافلة خلال القيادة الذاتية ووقع ذلك على الركاب، حسبما أوضحت زيغريد نيكوتا رئيسة شركة “بي فاو غي” للنقل في برلين.

وبحسب البيانات، فإن أقصى سرعة ستسير بها الحافلة هي 15 كيلومترا في الساعة. وسيكون هناك مرافق على متن الحافلة لمراقبة عملية السير والتدخل حال حدوث أي طوارئ، بحسب صحيفة دويتش فيليه الألمانية.