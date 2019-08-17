كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن “الرافعة البشرية”.. ابتكار سيغير شكل العمل الميكانيكي ابتكار جديد اسمه “الرافعة البشرية”.. وهو كرسي ميكانيكي يغير شكله بسلاسة، ليتحول من كرسي عادي إلى كرسي ميكانيكي زاحف، في ثوان معدودة. التقرير التالي لموقع سكاي نيوز يسلط الضوء على هذا الابتكار:

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