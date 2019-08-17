تكنولوجيا: ابل تواجه إتهامات بإنتهاك 10 من براءات إختراع في الكاميرة المزدوجة لهواتف الأيفون

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تواجه شركة ابل إتهامات جديدة بإنتهاك 10 من براءات إختراع شركة Corephotonics في الكاميرة المزدوجة المميزة لهواتف الأيفون في الإصدارات التي جاءت عقب هاتف iPhone 7 Plus.

وجهت شركة Corephotonics إتهامات لشركة ابل خلال 2017، تؤكد فيها على إنتهاك ابل لبراءة إختراع الشركة في الكاميرة المزدوجة المستخدمة في هواتف الأيفون، حيث أقيمت دعوى قضائية لإستخدام ابل لبراءة الإختراع دون ترخيص مسبق في كلاً من هواتف iPhone 7 Plus و iPhone 8 Plus، إلى جانب تقنية التكبير.

واليوم عادت شركة Corephotonics بدعوى قضائية جديدة توجه فيها إتهامات لشركة ابل بالتعدي على 10 من براءات إختراع الشركة في الكاميرة المزدوجة التي قدمت من ابل في هواتف iPhone 8 Plus، و iPhone X، و iPhone XS، وأيضاً iPhone XS Max.

ولقد أقيمت الدعوى القضائية الجديدة في ولاية كاليفورنيا، حيث تسعى شركة Corephotonics للحصول على أمر قضائي وفرض غرامات على شركة ابل، كما أشارت Corephotonics في الدعوى القضائية إلى أن ابل عقدت إجتماع بالفعل للحصول على ترخيص إستخدام براءة الإختراع، ومن ثم قامت ابل بإستخدام التقنية بالفعل بدون ترخيص في هاتف iPhone 7 Plus.

وتشمل براءات الإختراع التي تم التعدي عليها من ابل كلاً من تقنية التكبير البصري في كاميرة الهاتف، وعدسات telephoto المصغرة، وبرمجيات تدعم جمع الصور التي يتم إلتقاطها بالكاميرات الأمامية والخلفية، وهو ما تؤكده عملية تفكيك هاتف iPhone 7 Plus.

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من جانب أخر قامت شركة ابل بالإستحواذ على شركة LinX الإسرائيلية خلال عام 2015 في صفقة بقيمة 20 مليون دولار، ومن ثم حصلت ابل في نفس العام على براءة إختراع لتقنية “L-shaped”في الكاميرة، مع سطح عاكس يدعم تطوير عدسات للتكبير في الهاتف.

أيضاً كشفت بعض التسريبات عن محاولة سامسونج للإستحواذ على شركة Corephotonics في وقت سابق هذا العام مقابل 150 إلى 160 مليون دولار، بينما أشارت بعض التسريبات أن الصفقة إنتهت بالفعل بقيمة 155 مليون دولار، إلا أن سامسونج لم تقدم تصريحات رسمية عن هذه الصفقة.

يذكر أن ابل تستعد للإعلان عن الإصدارات الجديدة من هواتف الأيفون في 10 من سبتمبر، حيث تضم الكاميرة الخلفية هذا العام إعدادات مزدوجة وثلاثية في الإصدار الأعلى، كما تأتي الهواتف بتصميم مربع للكاميرة الخلفية في الجزء العلوي إلى اليسار، لذا نترقب تطور هذه الدعوى القضائية ومدى تأثيرها على شركة ابل خلال الفترة القادمة.

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