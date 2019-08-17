شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دراسة: المساعدات الرقمية جعلت الناس أقل تهذيبا عند التعامل مع الآخرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على عكس المفهوم الشائع فإن التحدث إلى المساعدات الرقمى الذكية مثل Siri وAlexa وGoogle Assistant لم يجعل المستخدمين أكثر تهذبا مع الآخرين، وفقًا لدراسة أجراها جيمس جاسكين، أستاذ مشارك فى نظم المعلومات فى جامعة بريغهام يونغ فى الولايات المتحدة.

وبحسب موقع gadgetsnow الهندى، فقال جاسكين "بعبارة أخرى، ليست هناك حاجة للكبار ليقولوا" أرجوك "و"شكرا" عند استخدام مساعد رقمى، وبالنسبة للدراسة، سأل الباحثون 274 شخصًا عما إذا كانت الطريقة التى يتحدثون بها إلى المساعدات الشخصية تجعلهم أكثر تهذبا فى الحديث مع الآخرين، وبعد مسح هؤلاء الأشخاص ومراقبتهم، وجدوا أن المساعدات الذكية لا تجعل الأشخاص البالغين أكثر تهذبا من الآخرين.

ووفقًا لتقييمهم لا يتم تخصيص المساعدات الرقمية فى شكلهم الحالى بدرجة كافية من قبل المستخدمين البالغين للتأثير على التفاعلات من إنسان لآخر، ولكن قد لا يكون هذا هو الحال مع الأطفال، حيث دفعت المخاوف الأبوية كلاً من جوجل وأمازون إلى إجراء تعديلات على مساعديهما الرقميتين، حيث يقدم كلاهما الآن ميزات تشكر الأطفال وتثنى عليهم عندما يقدمون طلبات بأدب.

وفى هذه الدراسة، المقرر تقديمها فى مؤتمر الأمريكتين لنظم المعلومات الذى سيعقد فى مدينة كانكون بالمكسيك، لم يدرس الباحثين الأطفال، لكنهم قاموا بتقييم الشباب، الذين شكلوا بالفعل عاداتهم السلوكية، ويعتقد الباحثون أنه إذا كرروا الدراسة مع الأطفال، فسيجدون نتائج مختلفة.