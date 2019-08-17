شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: الهاكرز يمكنه اكتشاف ما يكتب على الهواتف الذكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير حديث أنه باستخدام الهاتف الذكى فقط، يمكن للهاكرز الاستماع إلى ما تتم كتابته بدقة رائعة والوصول إلى معلوماتك الشخصية، فوفقًا للباحثين من جامعة ساوثرن ميثوديست (SMU) ومقرها دالاس، من الممكن الوصول إلى معلوماتك بطريقة أكثر دقة: باستخدام هاتف ذكى قريب لاعتراض صوت كتابتك.

وبحسب موقع TOI الهندى، وجد فريق من معهد داروين ديسن للأمن السيبرانى التابع لجامعة SMU أن الإشارات الصوتية، أو الموجات الصوتية، الناتجة عند الكتابة على لوحة مفاتيح الهاتف، يمكن التقاطها بنجاح بواسطة الهاتف الذكى، ويمكن بعد ذلك معالجة الأصوات التى تم اعتراضها بواسطة الهاتف، ما يسمح للقراصنة الماهرين بفك رموز المفاتيح التى تم ضربها وما يكتبونه.

وقد تمكن الباحثين من فك تشفير الكثير مما تتم كتابته باستخدام لوحات مفاتيح مشتركة وهواتف ذكية - حتى فى قاعة مؤتمرات صاخبة مليئة بأصوات أشخاص آخرين يكتبون ويجرون محادثات.

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وقال إريك سى لارسون، الأستاذ المساعد فى قسم علوم الكمبيوتر فى مدرسة SMU Lyle School School "تمكنا من التقاط ما يكتبه الناس بمعدل دقة يبلغ 41% من الكلمات، ويمكننا تمديد ذلك إذا نظرنا، على سبيل المثال، إلى أفضل 10 كلمات مما نعتقد أنه قد يكون فقد يستغرق الأمر بضع ثوانٍ فقط للحصول على معلومات حول ما تكتبه، كما أشار المؤلف الرئيسى المشهور ميتش ثورنتون، أستاذ الهندسة الكهربائية وهندسة الحاسبات، فى ورقة نشرت فى مجلة Interactive و Mobile و Wearable و Ubiquitous Technologies.

وأشار لارسون "بناءً على ما وجدناه، أعتقد أن صانعى الهواتف الذكية سيتعين عليهم العودة إلى لوحة الرسم والتأكد من أنهم يعززون الخصوصية التى يمكن للناس من خلالها الوصول إلى هذه المستشعرات فى هاتف ذكى".

وأوضح ثورنتون: "هناك العديد من أنواع أجهزة الاستشعار فى الهواتف الذكية التى تجعل الهاتف يعرف اتجاهه ويكتشف عندما يظل جالسًا على طاولة أو يحمل فى جيب شخص ما، وتتطلب بعض المستشعرات من المستخدم منح إذن لتشغيلها، ولكن يتم تشغيل العديد منها دائمًا"، "لقد استخدمنا أجهزة استشعار يتم تشغيلها دائمًا، لذلك كل ما كان علينا فعله هو تطوير تطبيق جديد قام بمعالجة إخراج المستشعر للتنبؤ بالمفتاح الذى تم الضغط عليه من قِبل خبير طباعة".