سلسلة هواتف Oppo Reno 2 Series ستصل يوم 28 أغسطس مع أربع كاميرات وتقريب بصري يبلغ ×20

فاطمة أيت طالب - دبي - في وقت سابق من هذا الشهر، صادفنا تقريرًا ذكر أن شركة Oppo تخطط لإطلاق الجيل الثاني من سلسلة من هواتف Oppo Reno Series في وقت لاحق من هذا الشهر والتي ستصل إلى الهند أولاً. حسنًا، لقد حصلنا الآن على تأكيد رسمي بأن ذلك سيحدث بالفعل، فقد أكدت لنا شركة Oppo بنفسها اليوم أنها ذاهبة للكشف عن سلسلة هواتف Oppo Reno 2 Series في اليوم 28 من شهر أغسطس الجاري.

من المحتمل أن تقوم الشركة الصينية بإزاحة الستار رسميًا عن عدة هواتف ذكية كجزء من سلسلة هواتف Oppo Reno 2 Series في التاريخ المذكورة آنفًا لأن التغريدة التي نشرتها الشركة على شبكة تويتر تقول ” Oppo Reno2 Series “. وعلى ما يبدو، ستأتي هذه الهواتف الذكية مع أربع كاميرات في الخلف بوضعية عمودية ستوفر واحدة منها تقريبًا بصريًا يبلغ ×20.

ستضم سلسلة هواتف Oppo Reno 2 Series أيضًا كاميرا أمامية بتصميم Shark Fin، مما يعني أن هذه الهواتف ستحصل على شاشات خالية من القطع أو الثقب. عمومًا، سيتم إزاحة الستار رسميًا عن سلسلة هواتف Oppo Reno 2 Series في اليوم 28 أغسطس، ولكن حتى ذلك الحين قد نعرف المزيد حول هذا الموضوع من خلال التسريبات والإعلانات التشويقية.