الهاتف Huawei Mate 20 Pro يحصل على تحديث جديد يجلب معه ميزة DC Dimming

فاطمة أيت طالب - دبي - حصل الهاتف Huawei Mate 20 Pro على تحديث EMUI 9.1 منذ شهر يونيو الماضي. ظهر هذا الإصدار من واجهة EMUI التابعة لشركة Huawei لأول مرة على تشكيلة Huawei P30 Series مع العلم بأنها تستند على نظام Android 9 Pie على غرار EMUI 9، ولكنه كان يضم مجموعة من الميزات الإضافية، مثل نظام الملفات الجديد EROFS، وخاصية GPU Turbo 3.0، فضلا عن وضع القمر Moon Mode في الكاميرا.

بدءًا من اليوم، سيتم تعزيز الهاتف Huawei Mate 20 Pro بميزة أخرى، ألا وهي ميزة DC Dimming. أصبحت هذه الميزة تحظى بشعبية متزايدة مع مرور كل شهر، حيث تعمل الشركات المُصنعة للهواتف الذكية في الصين على جلبها إلى هواتفها الذكية التي تستخدم شاشات OLED. وفي حالة إذا لم تسمع عن هذه الميزة من قبل، فهي تقوم بالتحكم في تعتيم إضاءة الشاشة لتجنب إجهاد العين والتسبب في الصداع أثناء التعرض لها لفترات طويلة. وفي حالة إذا كنت ترغب في تفعيل هذه الميزة على الهاتف Huawei Mate 20 Pro الخاص بك، فبإمكانك العثور عليها من خلال الذهاب إلى Settings ثم إلى Display والذهاب بعد ذلك إلى Eye comfort ثم إلى Flicker reduction.

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التحديث الجديد الذي حصل عليه الهاتف Huawei Mate 20 Pro الآن يحمل البنية رقم EMUI 9.1.0.135، ويتم حاليًا إصداره للوحدات في الصين، ولكن ينبغي أن يشق هذا التحديث طريقه إلى المزيد من البلدان حول العالم في قادم الأيام والأسابيع.

وكما أشرنا قبل قليل، فقد يستغرق هذا التحديث بعض الوقت قبل أن يصل إلى الهاتف الخاص بك، ولكن في حالة إذا كنت لا تستطيع الإنتظار وتتطلع للحصول على هذا التحديث في المستقبل القريب، فبإمكانك التحقق من توفر هذا التحديث لجهازك يدويا من خلال الذهاب إلى تطبيق الإعدادات ” Settings ” والذهاب بعد ذلك إلى خيار حول الجهاز ” About Device “، والتوجه بعد ذلك إلى خيار تحديثات النظام ” System Updates “.