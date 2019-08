تويتر تختبر إخفاء الرسائل المباشرة المسيئة

أعلنت منصة تويتر أنها تختبر ميزة أمان جديدة لإخفاء الرسائل المباشرة تلقائيًا التي تعتقد أنظمتها الآلية أنها قد تكون مسيئة.

ومن المفترض أن تكون هذه الميزة مفيدة بشكل خاص للأشخاص الذين قاموا بضبط حساباتهم على قبول الرسائل من أي شخص، وليس فقط من الذين يتابعونهم.

وبحسب

Unwanted messages aren’t fun. So we’re testing a filter in your DM requests to keep those out of sight, out of mind. pic.twitter.com/Sg5idjdeVv