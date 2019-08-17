شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: باحثون يحذرون من ثغرة بلوتوث خطيرة تتيح اختراق الهواتف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذرت مجموعة The Bluetooth Special Interest Group - التى تشرف على معايير التكنولوجيا فى كل مكان – من ثغرة اكتشفها الباحثون فى مركز أمن تكنولوجيا المعلومات والخصوصية والمساءلة، والتى قد تؤثر على ملايين الأجهزة التى تعمل بالبلوتوث، وتتيح للهاكرز اعتراض البيانات المنقولة بين جهازين.

وفقًا للباحثين، تسمح الثغرة للهاكرز باختصار مفتاح تشفير يربط بين جهازين متصلين بتقنية بلوتوث، وباستخدام هذا المفتاح، يمكن للهاكرز إدخال مفتاح آلى بشكل متكرر لاختراق جهاز الشخص.

بمجرد الدخول، سيكون الهاكرز قادرين على مراقبة البيانات المنقولة بين اتصال بلوتوث ، بما فى ذلك اتصالات السيارة بين الهاتف وجهاز الكمبيوتر، والمعلومات بين الهواتف، وأكثر من ذلك.