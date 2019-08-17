تكنولوجيا: هواوي تستعد لعقد مؤتمر Mate 30 في مؤتمر ينطلق من ألمانيا في 19 من سبتمبر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشف تقرير سابق عن خطط هواوي للإعلان الرسمي عن هاتفي Mate 30 و Mate 30 Pro في مؤتمر يعقد في 19 من سبتمبر، وفي تقرير جديد اليوم كشف عن موقع الحدث في مدينة ميونخ في ألمانيا.

أكد تقرير جديد اليوم على هدف هواوي في التركيز على السوق الأوروبي هذا العام بعد تداعيات الحظر الأمريكي، حيث تعقد مؤتمر Mate 30 في مدينة ميونخ في ألمانيا، التي شهدت سابقاً كشف النقاب عن هاتفي Mate 9، وMate10.

كما تخطط العملاق الصيني أيضاً لعقد مؤتمر أخر في نفس اليوم في مدينة شنغهاي في الصين، لتقدم هاتفي Mate 30 و Mate 30 Pro أيضاً في السوق الصيني.

ولقد كشفت التسريبات حتى الآن عن بعض من المواصقات المتوقعة لهاتفي Mate 30 و Mate 30 Pro، والتي يأتي على رأسها رقاقة معالج الشركة الجديدة Kirin 990 التي تدعم الهاتفين هذا العام، حيث من المقرر الكشف الرسمي عن الرقاقة الجديدة في 6 من سبتمبر خلال فعاليات IFA التي تقام في برلين.

من جانب أخر أشارت التسريبات إلى أن هواتف Mate 30 تدعم هذا العام معدل تحديث 90 Hz وهو نفس المعدل الذي قدم من وان بلس في OnePlus 7 Pro.

أيضاً أكدت بعص التسريبات على أن هاتف Mate 30 Pro يأتي هذا العام بشاشة مميزة بتصميم يعرف من هواوي ب”الشلال”، حيث تشير التوقعات إلى أن هذا التصميم سيدعم عرض أفضل وأكثر كفاءة ووضوح في إنحناءات الشاشة مقارنة بالهواتف الأخرى المميزة بالشاشات المنحنية في الأسواق.

من جانب أخر مع إنحناء شاشة Mate 30 Pro سيأتي الهاتف بإطارات نحيفة جداً، كما أشير إلى أن هاتف Mate 30 Pro سيأتي بدقة عرض 3120 في 1080 بيكسل مع 60 في 60 بيكسل في إنحناءات الشاشة.

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أيضاً من المتوقع أن نشهد تحسينات في مواصفات الكاميرة والبطارية، حيث يأتي هاتف Mate 30 وفقاً للتسريبات بكاميرة رباعية تضم اثنان من المستشعرات بدقة 40 ميجا بيكسل، مع مستشعر telephoto بدقة 8 ميجا بيكسل، ومستشعر 3D ToF لإستشعار العمق، لذا قد تستطيع هواوي منافسة هاتف Galaxy Note 10 من سامسونج في كفاءة وتميز الكاميرة.

من جانب أخر تقدم هواوي تحسينات في البطارية التي جاءت في هاتف Mate20 pro العام الماضي بقدرة 4200 mAh، إلا أن التحسينات لن تأتي في زيادة سعة البطارية، حيث تشير التسريبات إلى تقنيات جديدة لدعم عمر أطول للبطارية.

يذكر أن هناك بعض التوقعات التي تشير إلى دعم هواتف Mate 30 Pro وMate 30 هذا العام بنظام تشغيل HarmonyOS، إلا أن هذه التوقعات غير مؤكدة حتى الآن، لكن يبقى الجدل حول نظام التشغيل الذي سيدعم سلسلة Mate مع واجهة EMUI 10 هذا العام، وما إذا كانت العملاق الصيني ستحصل على تصريح بتثبيت Android Q.

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