مايكروسوفت تقول أن الموظفين البشريين سيواصلون تسجيل إستعلامات Cortana و Skype الصوتية

فاطمة أيت طالب - دبي - في الأونة الأخيرة، كانت هناك تقارير حول الكيفية التي قامت بها العديد من الشركات التقنية الكبرى مثل آبل وجوجل وأمازون والفيسبوك بتسجيل إستعلامات البحث الصوتية والمحادثات الصوتية وتحليلها ونسخها من قبل المتعاقدين. ووفقا لهذه الشركات، فهي قامت بذلك من أجل تحسين الجودة والدقة الشاملة لمنتجاتها.

ومع ذلك، عقب هذا الإكتشاف، أعلنت العديد من الشركات التقنية هذه أنها ستوقف هذه البرامج مؤقتًا وإجراء تغييرات حتى يتمكن العملاء من إلغاء إشتراكاتهم في تلك البرامج في المستقبل. ولكن يبدو أن شركة مايكروسوفت قررت أن تتبع نهجًا مختلفًا بعض الشيء حيث يبدو أن الشركة ستضاعف في الواقع عدد البشريين الذين سيتم إستخدامهم للمساعدة في نسخ تلك التسجيلات وتحليلها.

Advertisements

في بيان صادر لموقع Motherboard، صرحت شركة مايكروسوفت بالقول : ” لقد أدركنا، إستنادًا إلى الأسئلة التي أثيرت مؤخرًا، أنه يمكننا القيام بعمل أفضل لتحديد أن البشر يقومون في بعض الأحيان بمراجعة هذا المحتوى “، وتضيف الشركة : ” معالجتنا للبيانات الشخصية لهذه الأغراض تشمل كل من طرق المعالجة الآلية واليدوية ( البشرية ) “.

تجدر الإشارة إلى أن مايكروسوفت تسمح للمستخدمين بحذف التسجيلات الصوتية الخاصة بهم من خلال لوحة معلومات الخصوصية، ولكن حقيقة أنه ليس من السهل دائمًا العثور على الإعدادات المناسبة، فنحن على يقين من أن البعض سيُقدرون لو كانت الشركة أكثر شفافية.