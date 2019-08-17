هواتف iPhone 11 قد تستخدم نفس شاشات OLED المستخدمة في هواتف Galaxy Note 10

فاطمة أيت طالب - دبي - إذا كان هناك شيء واحد تبرع فيه شركة سامسونج حقًا، فهو تصنيع شاشات OLED النابضة بالحياة والمليئة بالألوان العميقة والجميلة. الشاشات المستخدمة في سلسلة هواتف Galaxy Note 10 Series ليست إستثناء، وإذا كنت تحب ما تراه، فقد تكون مهتما بمعرفة أن تشكيلة iPhone 11 القادمة في الشهر المقبل ستأتي بنفس الشاشة.

ووفقا لتقرير جديد صدر اليوم من كوريا الجنوبية، فيبدو أن شركة آبل تخطط لإستخدام نفس موادم OLED المستخدمة في إنشاء شاشات Galaxy S10 و Galaxy Note 10. في السابق، كانت شركة آبل قد إستخدمت مجموعة من المواد الخاصة بها، والتي تجعل الشاشات الخاصة بأجهزتها تبدو مختلفة عن شاشات الأجهزة المنافسة، ولكن يبدو أن شركة آبل ستغير ذلك.

Advertisements

ومن غير الواضح لماذا ستقرر شركة آبل إستخدام نفس المواد التي تستخدمها شركة سامسونج، ولكن ربما يكون ذلك من أجل خفض التكاليف. هواتف iPhone الحالية لم تحظى بتلك المبيعات التي كانت تأملها شركة آبل، وكان آخر ما سمعناه هو أن هذه الأخيرة قررت دفع ” غرامة ” لشركة سامسونج بسبب عدم تمكنها من شراء عدد شاشات OLED التي وعدت بها الشركة الكورية الجنوبية.

من الممكن أن يؤدي إستخدام المواد غير الخاصة إلى جعل تكلفة التصنيع أرخص مما سيسهل الأمور على شركة آبل نسبيًا. هذا يعني أنه من الناحية النظرية، يمكن أن تصبح شاشات هواتف iPhone القادمة مشابهة من حيث الجودة والمظهر لشاشات هواتف سامسونج الرائدة التي تم إطلاقها هذا العام، وهذا ما لا يعتبر بالضرورة أمرًا سيئًا.