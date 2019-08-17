كيف تستعيد رسائلك المخفية على واتس اب

الموجز

لا يختلف أرشيف واتس اب عن الميزات المتوفرة في Gmail أو Instagram، حيث يتيح لك ميزة أرشفة الدردشة إخفاء محادثة من فائمة الدردشات والوصول إليها لاحقًا، حيث تجعل المحادثة تختفي من القائمة لكن تظل موجودة ويمكن إرجاعها مرة أخرى، وفقًا لصحيفة إكسبريس.

كيفية أرشفة دردشات WhatsApp:

• لأرشفة محادثة واتس اب على هواتف أندرويد .. انقر مع الاستمرار فوق الدردشة.

ثم من الخيارات التي تظهر في الأعلى، ما عليك سوى تحديد رمز الأرشيف (رمز سهم يتجه لأسفل) .

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• لأرشفة محادثة على iPhone .. اضغط واسحب من اليمين إلى اليسار على المحادثة من الخارج.

ثم اضغط على خيار الأرشيف.

• إذا كنت تستخدم WhatsApp Web .. مرِّر مؤشر الماوس فوق المحادثة

ثم انقر فوق السهم لأسفل وحدد أرشفة الدردشة.

كيفية استعادة الدردشات المؤرشفة على WhatsApp على iPhone:

• انقر فوق دردشات مؤرشفة في أعلى الشاشة.

مرر اصبعك على الدردشة من اليمين إلى اليسار.

انقر على إلغاء الأرشفة.

إذا تم أرشفة جميع محادثاتك، فستشاهد الدردشات المؤرشفة في أسفل الشاشة دون الحاجة إلى التمرير إلى أسفل.