شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دعاة حفظ البيئة يحذرون: الزراف فى طريقه للانقراض والعالم بحاجة إلى التحرك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سيجتمع ممثلون من جميع أنحاء العالم بمعاهدة التجارة العالمية لأصناف الحيوان والنبات البري المهدد بالانقراض في نهاية هذا الأسبوع، وستكون الجهود المبذولة لحماية الزرافات والجاكوار وثعالب الماء الآسيويين على جدول الأعمال.

يمكن تنظيم التجارة الدولية لأنواع جديدة من أسماك القرش لتحسين إدارة مصايد الأسماك التي تصيد عشرات الملايين من أسماك القرش في السنة لتلبية الطلب على الزعانف واللحوم.

نقلاً عن موقع " مترو " البريطاني، من بين المقترحات، التي تجري مناقشتها من جمهورية أفريقيا الوسطى وتشاد وكينيا ومالي والنيجر والسنغال، تنظيم تجارة الزرافات، والتي تعتبر عرضة للانقراض فيما يوصف بأنه "انقراض صامت"، حيث ارتفعت معدلات انقراضها من 155000 في عام 1985 إلى 97000 في عام 2015 وفقًا للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة (IUCN).

انخفض عدد الزراف بنسبة تصل إلى 40 ٪ على مدى السنوات الثلاثين الماضية، بسبب التهديدات بما في ذلك التجارة في أجزائها، فضلا عن الصيد غير المشروع والحرب الأهلية، كما قال دعاة الحفاظ على البيئة.