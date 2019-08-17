صور جديدة للهاتف Huawei Mate 30 Pro تطفو على السطح، وتؤكد لنا قدومه مع شاشة الشلال

فاطمة أيت طالب - دبي - بالأمس، حصلنا على صورة مسربة لغطاء واقي مصمم خصيصًا للهاتف Huawei Mate 30 Pro، مما يشير إلى أن الهاتف الرائد الجديد سيحصل على كاميرا خلفية بتصميم دائري على غرار العديد من هواتف موتورولا يتواجد بجانبها قطع بوضعية عمودية.

واليوم، تم تسريب صور جديدة تستعرض لنا الهاتف Huawei Mate 30 Pro وهو ملفوف في غطاء واقي يبقى الغرض الأول منه هو إبقاء تصميم الهاتف بعيدًا عن أنظار الجميع. ومع ذلك، فلا تزال هذه الصور جيدة بما فيه الكفاية لتؤكد لنا أن الهاتف Huawei Mate 30 Pro الجديد سيصل مع شاشة الشلال المنحنية للغاية في الطرفين الأيمن والأيسر، والتي تضم قطعًا عريضًا في الجزء الأوسط العلوي من أجل الكاميرا الأمامية الثلاثية الأبعاد وبقية المستشعرات الضرورة الأخرى. وللآسف، لم يتسنى لنا التأكد من تصميم الكاميرا الخلفية في هذه الصور لأنه تم إخفاء الكاميرا خلف نافذة بمفصل.

في حين لا نرى الكاميرات الفعلية، فبإمكاننا أن نرى الفلاش الطويل والذي يشبه فلاش Xenon. وتجدر الإشارة إلى أننا لم نرى Xenon في هاتف ذكي منذ فترة طويلة لأنه يحتاج إلى مساحة كبيرة داخل الجهاز، ولكن ربما وجدت شركة Huawei طريقة لتضمين هذا الفلاش الخاص في هاتفها الرائد المقبل.

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هناك أيضًا قطع أسود بيضاوي الشكل، ولكن لا يبدو أن هناك أي مستشعرات تحته، لذا قد يكون هذا القطع مجرد حيلة من شركة Huawei لإخفاء التصميم الحقيقي للهاتف Huawei Mate 30 Pro. سيبقى زر التشغيل على الجانب الأيمن، وبالضبط أسفل أزرار التحكم بالصوت، ولا توجد أزرار أخرى على الجانب الأيسر.

وبالعودة إلى التقارير السابقة، فقد تردد أن الهاتف Huawei Mate 30 Pro سيضم المعالج الثماني النوى HiSilicon Kirin 990 وشاشة AMOLED منحنية الطرفين بحجم 6.7 إنش وبدقة +QuadHD تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 90Hz. وسمعنا كذلك بأنه سيدعم الشحن السريع بقوة 55W، وسيضم مستشعر بصمات الأصابع في الشاشة، فضلا عن قطع عريض في الجزء الأوسط العلوي من الشاشة من أجل الكاميرا الأمامية الثلاثية الأبعاد وبقية المستشعرات الضرورية الأخرى. وإلى جانب كل ذلك، فقد سمعنا أيضًا في الأونة الأخيرة أن الهاتف Huawei Mate 30 Pro سيضم ثلاث كاميرات على الأقل في الواجهة الخلفية في وحدة دائرية الشكل تمتاز إثنتين منها بدقة 40 ميغابكسل لكل واحدة. عمومًا، كل ما قلناه الآن لا يزال يندرج ضمن خانة الشائعات، لذلك فمن الأفضل التعامل مع كل ما قيل حتى الآن بأقل قدر من الحماسة.