شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تطرح 3 مزايا جديدة بنظام التشغيل Chrome OS هذا الشهر .. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة جوجل اليوم ثلاث ميزات جديدة سيتم طرحها على أجهزة Chrome OS هذا الشهر، ونظرًا لأن تحديث نظام التشغيل Chrome يحدث فى الخلفية، فيجب أن تشاهد هذه الميزات على أجهزة Chromebook بالفعل، وفيما يلى نعرض أبرز هذه المميزات بحسب موقع mspoweruser الأمريكى.

- أدوات تحكم جديدة للميديا

تقدم شركة جوجل عناصر تحكم جديدة للوسائط فى نظام التشغيل Chrome والتى تتيح لك التحكم فى الصوت من علامة تبويب أو تطبيق، حيث يمكن للمستخدمين فتح قائمة النظام الخاصة بهم ومشاهدة كل علامات التبويب أو التطبيقات على جهاز Chromebook الذى يقوم بتشغيل المقطوعات الصوتية من مكان واحد.

- تطبيق الكاميرا الجديد

يوفر تطبيق كاميرا Chromebook المحدّث دعم وضع Portrait على Google Pixel Slate، وستقوم شركة جوجل بإحضاره إلى أجهزة Chromebook أخرى فى المستقبل، وبالإضافة إلى ذلك، قامت جوجل بتحديث واجهة مستخدم تطبيق الكاميرا للتنقل بين الأوضاع الجديدة، مثل الوضع المربع ووضع عمودى.

- تحسين إدارة الإشعارات

يمكنك الآن التحقق من الإشعارات ومسحها من تطبيقات Play Store على Chromebook، بكل سهولة، وستكون قادرًا على استبعاد إشعاراتك من خلال زر "مسح الكل".