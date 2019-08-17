شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطبيق جوجل Gallery Go يحصل على الوضع المظلم.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبحت ظاهرة "الوضع المظلم" أكثر شيوعًا منذ طرحتها شركة مايكروسوفت فى نظام التشغيل Windows 10 وتبعتها أبل فى نظام macOS، وبينما تستعد شركة جوجل لإطلاق الإصدار التالى من أندرويد Q، تقوم جوجل فى نفس الوقت بتحديث مطرد لجميع تطبيقاتها، لكى تدعم جميعها الوضع المظلم.

وبحسب موقع Android Police الأمريكى، فإن تطبيقGallery Go هو الأحدث ضمن هذه التطبيقات، حيث يستهدف المستخدمين الذين يريدون تطبيق معرض للصور أصلى بدون إرسال صورهم إلى السحابة التخزينية، حيث تلقى التطبيق الآن وضعًا مظلمًا فى الإعدادات حتى لا تتعب أعين المستخدمين فى الليل.

وقد قدمت جوجل فى كل من أندريد Pو Q وعززت سمة الظلام على نطاق النظام، وسيكون لدى المستخدمين على الأجهزة التى تعمل بتلك الإصدارات من أندرويد "التحديث" بالفعل من ناحية، ومستخدموها الذين لديهم إصدارات أقدم مثل Oreo و Nougat الذين سيكون هذا التحديث مفيدًا لهم.