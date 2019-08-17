شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تخطط لإزالة دعم بروتوكول FTP من كروم.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير جديد أن شركة جوجل تخطط لإزالة دعم بروتوكول FTP من كروم، حيث يعد FTP هو بروتوكول نقل الملفات، وهو نظام يساخدم عموما لتبادل الملفات على أى شبكة تدعم نظام السيطرة على الإرسال / نظام IP.

وبحسب موقع mspoweruser الأمريكى، فقد أعلنت جوجل فى منشور لها عن نيتها إلغاء دعم FTP فى متصفح كروم، وذلك مع إصدار Chrome v80، فيما تعد المشكلة الرئيسية فى FTP فى الوقت الحالى هى الأمان والبروتوكول لا يدعم التشفير الذى يجعله عرضة للتأثر، وقد قررت جوجل أنه لم يعد من الممكن دعمه.

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من جهته كشف "جاستن ترفاي" عن التغيير، وأشار إلى قلة الاتصالات المشفرة وقلة الاستخدام كسبب لإلغاء دعم بروتوكول نقل الملفات.

كما أشار إلى أن معظم الأنظمة الأساسية بها أدوات بروتوكول نقل الملفات (بروتوكول نقل الملفات) من طرف ثالث حتى لا يتأثر المستخدمين، ووفقًا للجدول الزمنى الذى نشرته جوجل، تخطط الشركة لإزالة دعم FTP الذى يبدأ تشغيل Chrome v80 والذى من المقرر أن يتم طرحه فى الربع الأول من عام 2020، وستبدأ الشركة فى إزالة الكود والموارد المرتبطة بـ FTP بعد فترة قصيرة وسيتم ذلك بواسطة وقت إصدار Chrome v82 للجمهور.