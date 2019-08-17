شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بيانات جديدة تكشف تزايد المناطق الميتة.. اعرف هى إيه؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر علماء ماريلاند من "منطقة ميتة" متنامية في خليج تشيسابيك، والآن أكدت بعض البيانات التى تم جمعها مؤخرا هذه المخاوف.

نقلاً عن موقع “Phys” الأمريكي، تُظهر بيانات إدارة الموارد الطبيعية أن المنطقة بها القليل من الأكسجين، مما يجعلها واحدة من أسوأ المناطق منذ عقود.

بلغ متوسط ​​عدد المناطق الميتة في شهر يوليو حوالي 1.35 ميل مكعب (6 كيلومتر مكعب) خلال 35 سنة الماضية، إذ يشمل الجزء الأسوأ أنهار بوتوماك وباتوكسنت السفلى والكثير من الخليج، من بالتيمور حتى مصب نهر يورك.

يقول علماء البيئة بجامعة ماريلاند أن الأسباب الرئيسية التي أدت إلى وجود هذه المنطقة هي " ارتفاع كمية الأمطار " بشكل غير طبيعي، حيث أدت الأمطار الغزيرة إلى انجراف المياه الملوثة والجريان السطحي للزراعة في الخليج وإنتاج الطحالب التي تسرق الأكسجين، ولكن يخشى العلماء من أنها تضر السلطعون والمحار وصناعة المأكولات البحرية بالولاية.

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