شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: LinkedIn يتيح إمكانية قفل التطبيق ببصمة الإصبع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من المنتظر أن تضيف شركة مايكروسوفت العديد من الميزات الجديدة إلى تطبيق LinkedIn على نظام أندرويد خلال الأيام المقبلة، بما في ذلك الوضع المظلم، وهي الميزة التى "ستصدر قريبًا" لأن مايكروسوفت قد بدأت العمل عليها بالفعل، إضافة إلى ميزة قفل التطبيق ببصمة الإصبع.

وبحسب موقع mspoweruser الأمريكى، فقد كشفت المهندسة الشهيرة Jane Manchun Wong عن مجموعة من الأدلة التي تشير بوضوح إلى أن مايكروسوفت تعمل حاليًا على ميزة "قفل التطبيق" ، والتي تتيح لك استخدام بصماتك لإلغاء قفل التطبيق، وهي تشبه الميزة "الفتح ببصمات الأصابع" على واتس آب.

واعتبارًا من الآن ، يمكن الوصول إلى الميزة من خلال تبويب Account في صفحة الإعدادات، حيث سيحتاج المستخدم لتنشيط الميزة ليتمكن من استخدام بصمة الإصبع كوسيلة لإلغاء تأمين LinkedIn على هاتفه الذكي الذي يعمل بنظام أندرويد، ولعل الميزة المثيرة للاهتمام تتعلق بميزة فتح بصمات الأصابع هذه هي أنك ستتمكن أيضًا من اختيار مهلة قفل التطبيق.