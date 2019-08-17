كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن آبل قد تطلق iPhone الجديد في 10 سبتمبر

متابعة-سنيار: عادةً ما تطلق Apple أجهزة iPhone جديدة في سبتمبر، لكن الشركة لم ترسل دعوات رسمية إلى وسائل الإعلام.

الآن ، تشير فكرة خفية في كود iOS 13 beta 7، الذي تم إصداره حديثا، إلى 10 سبتمبر باعتباره تاريخ الإطلاق.

يتكون الدليل الذي اكتشفه iHelp BR من صورة للشاشة الرئيسية لـ iPhone؛ تسمى الصورة “HoldForRelease”، والتاريخ في التقويم على الشاشة هو 10 سبتمبر.

وذكر موقع “ماشابل” أن التاريخ معقول؛ ففي كل من عامي 2018 و 2017، أطلقت Apple أجهزة iPhone جديدة في 12 سبتمبر.

بالإضافة إلى ذلك، يشير The Verge إلى أن iOS 12 يحتوي أيضا على صورة مشابهة، مع عرض تاريخ 12 سبتمبر على التقويم.

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وفقًا للشائعات، فإن أبل ستطلق ثلاثة هواتف iPhone جديدة في سبتمبر، ربما تسمى iPhone 11 و iPhone 11 Pro و iPhone 11 Pro Max.

ويشاع أيضا أن جهاز iPhone 11 لديه كاميرا مزدوجة وشاشة LCD بحجم 6.1 بوص ، وسيحتوي جهاز iPhone 11 Pro على كاميرا ثلاثية وشاشة OLED بحجم 5.8 بوصة، في حين أن جهاز iPhone 11 Pro Max سيأتي بكاميرا ثلاثية وشاشة OLED 6.5 بوصة.

تشمل الميزات الأخرى الشحن اللاسلكي ثنائي الاتجاه وشريحة أسرع و A13 ومنفذ USB-C بدلا من منفذ Lightning من Apple.