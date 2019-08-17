شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بابجى تطلق تحديثا جديدا لمستخدميها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت شركة الألعاب Tencent تحديثًا جديدًا لـ PUBG Mobile حمل رقم الإصدار 0.14.0، والذى يوفر العديد من المميزات للاعبين، بما فى ذلك تقسيمهم إلى Zombies وDefenders فى بداية المباراة، ونظام شخصيات جديد لإلغاء تأمين المزيد من المهارات، وموضوع القائمة الرئيسية، وغيرها من الأمور.

وبحسب موقع fonearena الهندى، فيبلغ تحديث PUBG Mobile 0.14.0 حوالى 750 ميجابايت وقد بدأ طرحه على iOS و أندرويد من اليوم، عندما تقوم بتحديث اللعبة قبل 23 أغسطس، ستحصل على Parachute Trail و 2،000 BP.

ما هو الجديد فى لعبة بابجى

- وضع Infection جديد، وخريطة تتيح اللعب كـ "زومبى".

- نظام جديد للشخصيات، والذى يفتح العديد من المظاهر والمهارات.

- طرح Royale Pass الموسم الثامن مع إعادة تخزين العناصر الشعبية.

- يمكن الآن لمشغلى iOS تبديل التطبيق إلى الخلفية أثناء تنزيل التحديثات.

- تحديث نظام المهمة اليومية، بما فى ذلك خفض عدد المهام ورفع مستوى المكافآت.

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- تقليل استهلاك الطاقة على نظام iOS.

- تجربة أكثر سلاسة للحصول على أو إيقاف أو قيادة المركبات

- تحسين طلاقة إطلاق النار عندما يدخل عدة لاعبين فى الدائرة النهائية

- تجربة أكثر سلاسة عند ظهور لاعبين آخرين و Air Drops

- الوضع الكلاسيكى يعمل بشكل أكثر سلاسة على بعض الأجهزة المنخفضة نهاية

- حقائب ظهر مفتوحة الآن بشكل أسرع على بعض الأجهزة المنخفضة نهاية

- يمكن الآن التقاط العناصر وتجهيزها بشكل أسرع على بعض الأجهزة المنخفضة

- إصلاح العديد من الأخطاء والمشاكل فى الإصدارات السابقة