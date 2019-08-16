شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دراسة تحذر: الهاكرز يمكنهم معرفة ما تكتبه على الكيبورد عبر الميكروفون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذرت دراسة جديدة من أن الهاكرز قد يكونون قادرين على معرفة ما تكتبه على جهاز الكمبيوتر الخاص بك فقط من خلال الاستماع إلى ضغطات المفاتيح عبر ميكروفون هاتفك الذكى.

واكتشف الباحثون أنه من الممكن تحديد المفاتيح التى تم الضغط عليها على لوحة المفاتيح بدقة تصل إلى 41 فى المئة، ويعتقدون أن هذا الرقم قد يرتفع، مع التحذير من إمكانية استخدام هذه الطريقة لاختراق أقوى كلمة سر أو سرقة معلومات بطاقة الائتمان.

ووضع الباحثون فى جامعة ساذرن ميثوديست (SMU) سيناريو واقعيًا لمجلس الإدارة، وطلبوا من الأشخاص تدوين ملاحظات حول ما تمت مناقشته على أجهزة الكمبيوتر المحمولة الخاصة بهم واستخدموا التطبيق للاستماع إلى كتاباتهم.

تمت معالجة هذه الإشارات الصوتية بواسطة برنامجهم لإعادة إنشاء الكلمات المكتوبة بواسطة، وتمكن الخبراء من التعرف على 41 من أصل 100 كلمة تمت كتابتها باستخدام الميكروفونات من ثمانية هواتف محمولة على طاولات فى الغرفة بشكل صحيح.

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