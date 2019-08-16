تكنولوجيا: حصاد التكنولوجيا.. تغريدة من "ثلاجة" تثير الجدل ومستخدمى فيس بوك يهاجمونه

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الكثير من الأخبار التكنولوجية والعلمية المهمة، والتى تصدرت أهم الصحف العالمية، وعلى رأسها اعلان رئيس ناسا على الانتهاء من تطوير الصاروخ المخصص للسفر للقمر بنسبة 90%، وفيما يلى نرصد أبرز هذه الأخبار تغريدة مرسلة من "ثلاجة ذكية" تثير جدلا واسعا على تويتر مستخدمو فيس بوك يتهمونه بالفشل فى تحذيرهم من اختراق 2018 كل ما تريد معرفته عن ميزة الإبلاغ عن المحتوى الكاذب بإنستجرام علماء يرصدون 8 إشارات غامضة قادمة من الفضاء Advertisements علماء يطورون بذلة ذكية تسهل المشى والجرى مخصصة للجنود ورجال الإطفاء أنظمة التصويت الإلكترونية فى جورجيا غير صالحة للاستخدام بعد 2019 رئيس وكالة ناسا: انتهينا من تطوير صاروخنا المخصص للسفر للقمر بنسبة 90%

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