علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: حصاد التكنولوجيا.. تغريدة من "ثلاجة" تثير الجدل ومستخدمى فيس بوك يهاجمونه

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الكثير من الأخبار التكنولوجية والعلمية المهمة، والتى تصدرت أهم الصحف العالمية، وعلى رأسها اعلان رئيس ناسا على الانتهاء من تطوير الصاروخ المخصص للسفر للقمر بنسبة 90%، وفيما يلى نرصد أبرز هذه الأخبار

تغريدة مرسلة من "ثلاجة ذكية" تثير جدلا واسعا على تويتر

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مستخدمو فيس بوك يتهمونه بالفشل فى تحذيرهم من اختراق 2018

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كل ما تريد معرفته عن ميزة الإبلاغ عن المحتوى الكاذب بإنستجرام

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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