الإعلان رسميًا عن الهاتف Motorola One Vision مع ثلاث كاميرات في الخلف

فاطمة أيت طالب - دبي - عدما كان محورًا للعديد من التسريبات في الأشهر القليلة الماضية، قامت شركة موتورولا أخيرًا اليوم بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Motorola One Action ليكون بذلك الهاتف الذكي الأحدث من الشركة، وليكون بذلك أيضًا ثاني هاتف ذكي من الشركة يضم ثقبًا على مستوى الشاشة من أجل الكاميرا الأمامية.

كما تلاحظون، الهاتف Motorola One Action الجديد يضم ثقبًا من أجل الكاميرا الأمامية في الزاوية العلوية اليسرى، وثلاث كاميرات في الخلف، كما أنه يضم إطار مصنوع من المعدن وطبقات من الزجاج المقاوم للخدوش البسيطة في الأمام والخلف.

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وعندما يتعلق الأمر بالمواصفات التقنية، فالهاتف Motorola One Action الجديد يضم شاشة LCD بحجم 6.3 إنش وبدقة +FullHD، ومعالج ثماني النوى من فئة Exynos 9609 بتردد 2.2GHz، وذاكرة عشوائية بحجم 4GB، وذاكرة داخلية بحجم 128GB، فضلا عن بطارية بسعة 3500mAh تدعم الشحن بقوة 10W.

وعلاوة على ذلك، فالهاتف Motorola One Action الجديد يضم كذلك كاميرا أمامية بدقة 12 ميغابكسل، وثلاث كاميرات في الخلف بدقة 12 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 16 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية، وبدقة 5 ميغابكسل للكاميرا الثالثة المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق.

وكما يمكنك أن تتوقع، فالهاتف Motorola One Action الجديد يأتي كذلك مسبقًا مع نظام الأندرويد الخام نظرًا إلى أنه يعتبر جزءًا من مبادرة Android One، كما أنه يضم مستشعر بصمات الأصابع في شعار موتورولا الدائري الموجود في الخلف. عموما، الهاتف Motorola One Action متاح الآن بالفعل في البرازيل وأوروبا باللونين الأزرق والأبيض. وبالنسبة للمهتمين في بقية بلدان أوروبا وأمريكا اللاتينية، فسوف يكون بمقدورهم شراء الهاتف في وقت لاحق من هذا الشهر، في حين سيتعين على المهتمين في أمريكا الشمالية الإنتظار حتى شهر أكتوبر المقبل مع العلم بأن سعر الهاتف يبلغ 260 يورو.