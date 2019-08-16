شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تكشف عن هواتف آيفون الجديدة 10 سبتمبر بأحدث نظام iOS 13 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من المنتظر أن تكشف شركة أبل النقاب عن الجيل التالى من أجهزة آيفون فى 10 سبتمبر، وفقا لصورة مسربة من الإصدار التجريبى iOS 13 beta 7 المسمى "HoldForRelease"، والذى يتميز بتطبيق التقويم مع تحديد التاريخ على الثلاثاء 10 سبتمبر.

وبحسب موقع fonearena الهندى، ففى العام الماضى، أظهرت هذه الصور تاريخ 12 سبتمبر عندما تم تقديم سلسلة iPhone XS و XR، واستنادًا إلى الشائعات السابقة، من المتوقع أن تعلن شركة أبل عن ثلاثة طرازات من طرازات أيفون - وريثة طرازات iPhone XS و iPhone XS Max، التى يُشاع أنها تسمى iPhone 11 و iPhone 11 Pro .

وستأتى الهواتف مع شاشات OLED بحجم 5.8 بوصة و6.5 بوصة، إلى جانب ثلاثة أضعاف الكاميرات الخلفية المزودة بعدسة تليفوتوغرافى بدقة 12 ميجابكسل وعدسة واسعة الزاوية بدقة 12 ميجابكسل وعدسة واسعة الزاوية بدرجة 12 ميجابكسل تقدمها سونى.

ومن المتوقع أيضًا أن تحتوى هذه الهواتف على بطاريات أكبر وتقنية جديدة للهوائى لتحسين الاستقبال الداخلى ومعالج A13 ومحرك Taptic منقح وغير ذلك الكثير، ويُقال إن خليفة iPhone XR، الذى يمكن تسميته iPhone 11R، يحتوى على كاميرا خلفية ثنائية العدسة وشاشة LCD بحجم 6.1 بوصة، كما ستطلق أبل رسميًا أيضًا iOS 13 و watchOS 6 و tvOS 13 و macOS macOS Catalina.