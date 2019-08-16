انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة غدًا والعظمى بالقاهرة 37 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا السبت، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب علي الوجه البحرى والقاهرة، شديد الحرارة جنوبا نهارا لطيف ليلا.
كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا علي مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية ومناطق من جنوب البلاد، يصاحبها سقوط الامطار على حلايب وشلاتين تمتد الى مناطق من جنوب البلاد، والرياح اغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء كما تنشط علي خليج السويس.
وعن حالة الموج فى البحر المتوسط، فهو معتدل، وارتفاعه من 1.5 إلى 2 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما عن حالة البحر الأحمر فهو خفيف إلى معتدل، وارتفاعه من 1 إلى 1.5 متر، والرياح السطحية شمالية شرقية.
درجات الحرارة المتوقعة
القاهرة العظمى 37 درجة والصغرى 25 درجة
الإسكندرية العظمى 32 والصغرى 24 درجة
ومطروح العظمى 31 درجة والصغرى 23 درجة
سوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 28 درجة
قنا العظمى 42 درجة والصغرى 28 درجة
وأسوان العظمى 44 درجة والصغرى 30 درجة
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