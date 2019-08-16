شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تويتر يختبر فلترة الرسائل المسيئة وغير ملائمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعمل منصة تويتر حاليا على ميزة جديدة من شأنها فلترة طلبات الرسائل التى يتوقع أن يكون محتواها غير ملائم أو تضم محتوى مسيئ، حيث بدأت تويتر اختبار الميزة الجديدة فى قسم الرسائل، والتى تعمل على فلترة طلبات الرسائل، التى من الممكن أن تضم بيانات غير ملائمة، وهو ما يعنى أن المستخدم العادى سيتفادى بشكل كبير طلبات الرسائل التى تضيف المحتوى الوهمى خاصة عند تفعيل ميزة قبول الرسائل من الأشخاص غير المتابعين.

وبحسب موقع engadget الأمريكى، فتظهر هذه الميزة الجديدة عند فتح الرسائل، حيث يحتاج المستخدم للضغط على طلبات الرسائل، بعدها سيظهر خيار لإظهار الرسائل الإضافية لينتقل المستخدم لمجلد جديد، حيث سيمكن للمستخدم رؤية الرسائل التى خضعت لعملية الفلترة وسيتمكن من قراءتها أو حذفها.

فيما يطرح تويتر هذه الميزة فى محاولة منه لتفادى المحتوى الوهمى والمضلل، إضافة لتوفير بيئة أمنة للمستخدمين، حيث يتعتمد المنصة على نفس التقنيات والأدوات الخاصة بفلترة التغريدات والحسابات فى الرسائل، لكن ربما تحتاج مزيد من الوقت حتى تصل لكافة المستخدمين حول العالم.